تظاهرات ضد زيارة اوباما في اندونيسيا

فلسطين اليوم-وكالات

تظاهر نحو الفي مسلم متشدد الاحد في سائر انحاء اندونيسيا احتجاجا على زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما المرتقبة اواخر هذا الشهر.

وينتمي المتظاهرون الى "حزب التحرير الاسلامي" الذي يطالب باقامة خلافة في المنطقة، في مكاسار عاصمة جزيرة سولاوسي.

ومزق المتظاهرون نسخا عن اعلام اميركية وهم يهتفون "اطردوا اوباما.. زعيم المستوطنين" او "اميركا.. الارهابيون الحقيقيون".

وقال الناطق باسم مجموعة "حزب التحرير" نور علم: "هناك نوعان من الزوار، الاخيار والاشرار، واوباما يصنف بين الاشرار. صحيح ان لون بشرته مختلف عن جورج بوش لكنه يواصل اضطهاد المسلمين".