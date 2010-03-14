اليوم:ضخ كمية من السولار الصناعي وغاز الطهي وتصدير زهور

فلسطين اليوم-غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، فتح معبر كرم ابو سالم جزئيا لإدخال مساعدات ووقود ومواصلة تصدير الزهور.

وأوضح المهندس رائد فتوح رئيس لجنة ادخال البضائع الى القطاع ان الاحتلال الإسرائيلي سيدخل 66 الى 76 شاحنة محملة بالمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي من بينهم شاحنتين لشركة الكهرباء عبر معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

وبين فتوح انه سيتم ايضا تصدير ثلاث شاحنات محملة بالزهور بالاضافة لضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي عبر ذات المعبر.

وقال فتوح ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت اليوم الابقاء على معبر المنطار "كارني" شرق غزة مغلقا.