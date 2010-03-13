نائب إسرائيلي يصف البرلمانيين العرب بالعصابة

نائب إسرائيلي يصف البرلمانيين العرب بـ(العصابة)

في مؤتمر الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية‍!

فلسطين اليوم- وكالات

وصف نائب إسرائيلي النواب العرب بـ"العصابة" اليوم السبت خلال جلسة للجمعية الأورومتوسطية عقدت بالعاصمة الأردنية عمان، بعدما تبادل برلمانيون عرب وإسرائيليون الاتهامات بشأن ما إذا كانت إسرائيل هي الطرف الذي يعرقل عملية السلام.

وشبت الخلافات حينما انتقد محمد أبو العينين رئيس الوفد البرلماني المصري بشدة الحكومة الإسرائيلية لموافقتها على بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية بعد أيام قليلة من موافقة وزراء الخارجية العرب على إجراء محادثات غير مباشرة مدعومة من الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال أبو العينين إن الأفعال الاستفزازية الإسرائيلية والتصعيدات هي المسئولة عن تعثر عملية السلام، كما اقترح تشكيل فريق من الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية لزيارة الأراضي الفلسطينية وتقييم إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ودعمت وفود عربية أخرى تصريحات أبو العينين، مما دعا عينات ويلف عضو الكنيست الإسرائيلي للرد على الاتهامات واصفا منتقدي إسرائيل بأنهم "عصابة"، مضيفا أن الإسرائيليين عانوا كثيرا على يد الأوروبيين والعرب.

ورد عليه عقل بلتاجي العضو بمجلس الأعيان الأردني بالقول إن هذا الوصف (للنائب الإسرائيلي) غير مقبول، حسبما ذكر أعضاء من الوفود المشاركة.

وافتتح الاجتماع عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب الأردني السابق بوصفه الرئيس الحالي للجمعية البرلمانية.

وأكد المجالي أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش في سلام مع إسرائيل، كما شدد على أنه بدون ذلك فإن كافة خطط التنمية والإصلاح ستبوء بالفشل.

ويشارك 280 برلمانيا في الاجتماع بواقع 140 نائبا عن ضفتي البحر المتوسط.