إصابة سبع فلسطينيات على حاجز قلنديا

فلسطين اليوم: رام الله

أصيبت سبع ناشطات نسويات بجروح مختلفة بالرصاص المطاطي، خلال مسيرة نظمها اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني على حاجز قلنديا وذلك لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي و ذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الواحدة و الأربعون.

و اعتقلت قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز كل من خيري حنون 50 عام من بلدة عنبتا قضاء طولكرم والشاب "صلاح مسامح" 18 عام من بلدة شويكة قضاء طولكرم واقتادتهم الى جهة مجهولة.

و من بين المصابين بالرصاص المطاطي ندى طوير رئيسة اتحاد لجان العمل النسائي و أنعام البطل، وغرام الخطيب، ونجاة ذياب، وتمام قناوي، وماجدة علاونة، والصحفي فادي ياسين مراسل تلفزيون الفجر حيث تم نقلهم الى طواريء مستشفى رام الله لتلقي العلاج.

فيما أصيب كل من صايل حنون، ومريم ياسين، و أسماء محمد، وميرفت مصطفى باختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.

وكانت المسيرة قد توجهت نحو حاجز قلنديا مرددة الهتافات الداعية لإنهاء الاحتلال الحصار المفروض خاصة على قطاع غزة، ووقف الاستيطان وتهويد المقدسات المسيحية و الإسلامية.