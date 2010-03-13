فشل صفقة اسلحة اسرائيلية بقيمة 50 مليون دولار

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

فتحت وزارة الجيش الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة تحقيقاً حول شبوهات خطيرة, مفادها أن عنصر يعمل في الصناعات العسكرية الإسرائيلية أفشل صفقة أمنية بين شركة ألبيت الإسرائيلية ودولة كولومبيا وصلت قيمتها إلى 50 مليون دولار.

وأوضحت القناة الثانية الإسرائيلية, أن الصفقة كانت على وشك التوقيع, إلا أن رسائل مجهولة وصلت إلى عدة صحف في كولومبيا, أفادت أن شركة ألبيت للأنظمة فازت بالمناقصة بعد أن قدمت رشوة لمسؤولين كبار في الحكومة الكولومبية من أجل إرساء عطاء الصفقة عليها.

وبعد نشر الإعلام المحلي في كولومبية للخبر قررت الحكومة تجميد الصفقة.

وفي غضون ذلك سافر مدير مكتب وزارة الجيش الإسرائيلي الجنرال "أودي شيئ" لمقابلة نظيره الكولومبي في محاولة لرأب الصدع وحل هذه الأزمة, بعدما تبين أن سبب فشل الصفقة عنصر يعمل في أحد المصانع الأمنية في إسرائيل, ولكن باءت جهوده بالفشل. على حد قول الصحيفة.