إصابة مواطن في مواجهات بين شبان مقدسيين و مستوطنين في الشيخ جراح.

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أفاد مراسلنا في القدس المحتلة أن مواطنا فلسطينيا أصيب برضوض، بعد أن هاجمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين، مواطنين في شارع المطاعم بحي الشيخ جراح بالقدس، مساء اليوم الجمعة .

وقال إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين في المطاعم بالحجارة ، ما أدى إلى إصابة مواطن قبل أن يرد المواطنين برشقهم بالحجارة .

وكانت مصادر عبرية قد قالت إن تراشقا بالحجارة حصل بين المستوطنين والمواطنين العرب قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية لفض الاشتباك .

كما أخلت الشرطة الإسرائيلية سبيل المشاركين الخمسة من نشطاء اليسار الإسرائيلي الذين أوقفتهم اليوم خلال المظاهرة التي جرت في الحي وقررت إبعادهم عن الحي لمدة 15 يوما.