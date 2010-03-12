مستوطنة قريبة من سلفيت تنشر مناقصةً لبناء حيٍّ جديد فيها

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

نشرت مستوطنة "إلكناه" قرب محافظة سلفيت شمال الضفة المحتلة مناقصة لبناء حي استيطاني جديد فيها.

وجاء في المناقصة أن المجلس المحلي في المستوطنة يطلب من مقاولين الاهتمام بإجراءات إقامة الحي الجديد، واستصدار التصاريح "السياسية والتنظيمية" المطلوبة.

ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإلكتروني عن رئيس المجلس المحلي تسادوق زهوراي قوله فيما يتعلق بتوقيت نشر المناقصة: "إننا نهتم بجمهور السكان في "إلكناه" وعلى رئيس الحكومة الاهتمام بعلاقات إسرائيل الخارجية".

ولم يكترث زهوراي بالتنديد الأمريكي بالقرار الاستيطاني الأخير في القدس، وقال "نحن لا نتبع لدولة الولايات المتحدة وإنما لإسرائيل".

وادعى أن الأسباب التي دفعته لنشر المناقصة هي "النمو الطبيعي" وأنه "بسبب النقص في الوحدات السكنية، فإن الشبان ينتقلون على مستوطنات أخرى ونحن بحاجة إلى بناء 100 وحدة سكنية جديدة في كل عام من أجل سد احتياجات النمو الطبيعي"، على حد قوله.