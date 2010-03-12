جورج ميتشيل يعود للمنطقة في السادس عشر من الشهر الجاري.

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشيل خلال اتصال هاتفي بالضغط على حكومة الاحتلال لإلغاء القرار الخاص ببناء 1600 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في القدس المحتلة

وقالت مصادر عبرية أن ميتشيل طلب من عباس اعتبار اعتذار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن توقيت القرار بمثابة تراجع عن البناء في القدس، فيما أكد عباس على مطلبه بضمانات أمريكية بوقف شامل للبناء الاستيطاني في القدس إلى جانب العمل على إلغاء القرار الأخير.

يذكر بأن الرئيس عباس قد أعلن يوم أمس الخميس، عن رفضه لإجراء أي مفاوضات مع "إسرائيل" في ظل الوضع الحالي، أي باستمرار الاستيطان وتوسعه.

من جهتها أعلنت مصادر فلسطينية أن جورج ميتشل يخطط للعودة إلى المنطقة في السادس عشر من الشهر الجاري لعرض آلية المحادثات غير المباشرة بوساطته على القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية تمهيدا لإطلاق هذه المحادثات.