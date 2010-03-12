61% من الـمواطنين يقرأون الكتب و3ر32% يستخدمون الإنترنت و5ر31% يطالعون الصحف

فلسطين اليوم-رام الله

استعرض الجهاز المركزي للإحصاء، أمس، واقع ثقافة الأسر والأفراد في الأراضي الفلسطينية لمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني، الذي يصادف، غـداً.

وأظهرت بيانات مسح الثقافة الأسري في عام 2009، أن 61% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) يقرؤون الكتب (أي أنه من بين كل 10 أفراد أعمارهم 10 سنوات فأكثر في الأرض الفلسطينية هناك 6 أفراد يقرؤون الكتب)، بواقع 7ر62% في الضفة الغربية و58% في قطاع غزة، وبواقع 9ر57% للذكور، و2ر64% للإناث.

وأشار إلى أن 1ر32% من الأسر الفلسطينية تحصل على الصحف اليومية في عام 2009 بشكل يومي، بواقع 1ر35% في الضفة الغربية و2ر26% في قطاع غزة.

وقال: أما بالنسبة للأفراد الذين أعمارهم 10 سنوات وأكثر ويطالعون الصحف فبلغت نسبتهم 5ر31%، وأشار الإحصاء إلى أن هناك اختلافاً ملحوظاً في هذه النسبة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين بلغت النسبة 7ر38% في الضفة الغربية كانت النسبة في قطاع غزة 19%.

وبينت النتائج أن أكثر من نصف الأفراد في المجتمع يستخدمون الحاسوب، بينما حوالي ثلث الأفراد يستخدمون الإنترنت في عام 2009.

وأظهرت بيانات مسح الثقافة الأسري في عام 2009، أن 1ر57% من الأفراد يستخدمون الحاسوب، بواقع 3ر57% في الضفة الغربية، و8ر56% في قطاع غزة، فيما أشارت النتائج إلى أن 3ر32% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) يستخدمون الإنترنت وتتفاوت هذه النسبة بين الذكور والإناث حيث بلغت للذكور 2ر38% مقابل 2ر26% للإناث.

وفيما يتعلق بالانتساب لبعض المؤسسات العامة، أظهرت نتائج مسح الثقافة الأسري 2009، أن 9ر6% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) منتسبون لنادٍ رياضي (أي انه من بين كل 100 فرد أعمارهم 10 سنوات فأكثر في الأرض الفلسطينية هناك 7 أفراد منتسبون لناد رياضي)، وأن 3ر4% من الأفراد منتسبون لجمعيات خيرية (أي انه من بين كل 100 فرد أعمارهم 10 سنوات فأكثر في الأرض الفلسطينية هناك 4 أفراد منتسبون لجمعيات خيرية)، وأن 6ر4% من الأفراد منتسبون لاتحاد أو نقابة.

وأشارت نتائج المسح إلى أن 3ر3% من الأفراد منتسبون لمكتبة عامة وأن 5ر3% من الأفراد منتسبون لحزب سياسي، بينما 3% من الأفراد منتسبون لنواد ثقافية.

وقال: أما بالنسبة لرغبة الأفراد بالقيام بأنشطة ثقافية فقد أظهرت بيانات مسح الثقافة الأسري لعام 2009 أن 4ر20% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) لديهم الرغبة بالقيام بنشاط ثقافي في وقت الفراغ ولكنهم لم يقوموا به، بواقع 7ر27% في الضفة الغربية و2ر8% في قطاع غزة، وبواقع 7ر19% للذكور، و21% للإناث، وأن حوالي ربع الأسر من بين الأسر التي لديها جهاز تلفزيون في الأراضي الفلسطينية تشاهد تلفزيون فلسطين بشكل يومي في عام 2009.

وأظهرت نتائج مسح الثقافة الأسري لعام 2009، أن نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين يشاهدون التلفزيون قد بلغت 5ر92% (بواقع 95% في الضفة الغربية و88% في قطاع غزة).

وبيّنت أن 3ر25% من الأسر التي لديها تلفزيون تشاهد تلفزيون فلسطين دائماً وبشكل يومي (أي أنه من بين كل أربع أسر في الأرض الفلسطينية لديها تلفزيون هناك أسرة واحدة تشاهد تلفزيون فلسطين بشكل دائم ويومي)، بواقع 2ر25% في الضفة الغربية و6ر25% في قطاع غزة، كما أن 8ر60% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) يستمعون لصوت فلسطين (أي أنه من بين كل 5 أفراد هناك 3 أفراد يستمعون لصوت فلسطين)، بواقع 7ر61% للذكور و9ر59% للإناث.

وأشارت بيانات "الإحصاء" الى أن نسبة الأسر التي تراقب نوع برامج التلفزيون التي يشاهدها أطفالها الذين أعمارهم (5- 17 سنة) في عام 2009 بلغت 9ر93% (أي انه من بين كل 100 أسرة هناك 94 أسر تراقب نوع برامج التلفزيون التي يشاهدها أطفالها الذين أعمارهم (5- 17 سنة)، بواقع 6ر93% في الضفة الغربية و5ر94% في قطاع غزة.

وأوضحت أن نسبة الأسر التي تقوم بضبط عدد ساعات استخدام الحاسوب اليومية لأطفالهم الذين أعمارهم (5 -17 سنة) بلغت 9ر69%، بواقع 9ر75% في الضفة الغربية و3ر60% في قطاع غزة.