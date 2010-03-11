وزير الأسرى بغزة يهاتف أسرى النقب ونفحة وهداريم

فلسطين اليوم: غزة

أجرى رئيس اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى ووزير الأسرى والمحررين في حكومة غزة أ.محمد فرج الغول اتصالات مع قيادات الأسرى في سجون نفحه و النقب وهداريم وأطلعهم علي مجريات العمل لتفعيل هذا العام كعام للأسرى، منوهاً لدور اللجنة الوطنية لنصره الأسرى والفعاليات التي تنوى تنفيذها دعماً للأسرى وتفعيلاً لقضيتهم العادلة، وإعادتها إلى الواجهة، ووضع الجميع أمام مسئولياته تجاه تلك القضية .

واعتبر الغول إعلان هذا العام عام الأسرى بمثابة فرصة للجميع لكي يشارك في نصره هذه القضية الهامة والحساسة، والتي تحتاج إلى جهود ومشاركة الجميع دون استثناء، معبراً عن اعتزازه بصمود الأسرى في كافة السجون وبكافة أطيافهم السياسية وصبرهم وثباتهم في وجه السجان الحاقد الذي يمارس بحقهم كل أشكال الانتهاك والتعذيب، ولا يفرق بين أسير وأخر.

وثمن المبادرة الوحدوية الرائعة التي أعلنها أسرى حماس وفتح في سجن عوفر، داعياً إلى أن تكون نموذجاً وقدوة للجميع لكي ننبذ الخلافات ونعيد ترتيب أوضاعنا الداخلية على أساس العدل واستعاده الحقوق والسير على طريق التصدي والمقاومة.

وثمن الأسرى في السجون هذه المتابعة والمجهودات التي تنفذها اللجنة العليا لتسليط الضوء على قضيتهم، وإعادة الاعتبار لها، واستمع الوزير الغول من الأسرى بعض المشاكل التي يعانون منها، ووضعوه في صورة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل إدارات السجون ، وسحب انجازاتهم والاقتطاع اليومي من حقوقهم .

ووعد الوزير الأسرى بالوقوف إلى جانبهم، ودعم صمودهم، وما جاء هذا العام إلا لمحاولة إدانة الاحتلال لما يمارسه بحقهم ،ورفع دعاوى على الاحتلال لإطلاق سراحهم، أو على الأقل التخفيف من ظروف حياتهم القاسية ، وتوفير احتياجاتهم لكي يحيوا حياة كريمة.