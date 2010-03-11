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النوم الجيد يحمي الصحة

  • 12:41 - 11 مارس 2010
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النوم الجيد يحمي الصحة

فلسطين اليوم- وكالات

توصل باحثون أمريكيون إلى أن النوم جيداً في الليل يحمي من تدهور الصحة الناتج عن الشيخوخة.

 

ونسب باحثون من جامعة أوريجون الأمريكية تدهور الصحة والموت المبكر إلى فقدان أحد الجينات الأساسية التي تضبط الساعة البيولوجية المعنية بتنظيم دورة النوم.

 

وأشارت الباحثة ناتراجي كريشنان إلى أن هذه الدراسة تقترح بأن الشباب قد يستطيعون تحمل بعض الضغوط، لكن الضغط في عمر متقدّم يتسبب بضرر جيني يؤدي إلى مشاكل صحية وموت مبكر، وكل هذا مرتبط بالساعة البيولوجية.

 

ووجد الباحثون الذين أجروا دراستهم على الذباب، أن فقدان هذا الجين عند التعرض للضغط في عمر متوسّط ومتقدّم، يؤدى إلى أضرار ملحوظة.

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