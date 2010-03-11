دعوة لمشاركة الأسرى في إضرابهم عن الطعام في 17/ نيسان القادم

فلسطين اليوم- غزة

دعت الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية اليوم الخميس، للإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد تضامناً وتعزيزاً وإسناداً لإعلان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب بالإضراب عن الطعام في اليوم الوطني للأسير الفلسطيني والذي يصادف في 17 / نيسان .

وأكد نشأت الوحيدي منسق عام الحركة الشعبية وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية على أهمية مشاركة الكل الفلسطيني في إحياء اليوم الوطني للأسير بعيدا عن المناكفات والإستقطابات حيث أن قضية الأسرى هي محل إجماع وطني والجلاد الصهيوني لا يفرق بين هذا الأسير وذاك .

وتوجه الوحيدي للأسرى بخالص التحيات حيث أن قضيتهم وحسب تعبيره الحاضنة التي تجمع ولا تفرق في إشارة واضحة لإتفاق الوحدة بين أسرى فتح وحماس والذي جسده الأسرى في أحد السجون .

وشدد الوحيدي على ضرورة أن تشمل فعاليات يوم الأسير المقرر إقامتها في غزة والضفة والشتات لفعاليات تطالب باستعادة وتحرير جثامين الشهداء الأسيرة في مقابر الأرقام الإسرائيلية وعلى رأسها جثمان الفدائية الفلسطينية الشهيدة دلال سعيد المغربي والمحتجز لدى الإحتلال منذ تاريخ 11 / آذار / 1978م .

وطالب بإطلاق اسم الشهيدة دلال المغربي على أحياء وشوارع وميادين محافظات الوطن حيث أنها تشكل رمزا من رموز القضية الفلسطينية ومجدها في إشارة أخرى لمحاولات الإحتلال الهادفة لوقف إطلاق اسم الشهيدة دلال على أحد ميادين الضفة الغربية .