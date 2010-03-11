لافتات على محلات تجارية أردنية: ممنوع دخول الكلاب والصهاينة

فلسطين اليوم – وكالات

قام عدد من أصحاب المحلات التجارية في مدينة البتراء الأردنية بتعليق لافتات أمام محلاتهم مكتوب عليها (ممنوع دخول الكلاب والصهاينة)، حسبما أوردت إذاعة الجيش الصهيوني في تقرير لها.

وجاء في التقرير، أنّه لدى تجوّل السياح الصهاينة في مدينة البتراء السياحية الأردنية تفاجئوا بلافتات بالأبيض والأسود ألصقت على واجهات المحلات التجارية، تحمل صورة امرأة فلسطينية وبجانبها جندي صهيوني وكلب يهجم عليها، وصورة أخرى لجنود صهاينة يتعدّون على امرأة فلسطينية. وأضاف التقرير أن اللافتات كتب عليها : ( للأسف... لا نستقبل الكلاب و والصهاينة ).

وتأتي هذه البادرة التي أطلقها أصحاب المحلات الأردنية في إطار الحملات العالمية المناهضة للعنصرية والوحشية الصهيونية خصوصاً بعد العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.