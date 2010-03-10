دبي تشهد حادثا مروريا مروعا بسبب الضباب

فلسطين اليوم-وكالات

شهدت امارة دبي بدولة الإمارات العربية اليوم الأربعاء حادثا مروريا مروعا اصطدمت فيه أكثر من 25 مركبة بسبب الضباب الكثيف الذي عم الإمارات ما خلف حالة وفاة وإصابة 38 من جنسيات مختلفة.

وقالت شرطة دبي اليوم الأربعاء إن الحادث وقع على شارع الإمارات جراء الضباب الكثيف.

وذكرت أن الحادث بدأ بتصادم مركبتين ثم توالى اصطدام المركبات بهما بسبب الضباب ما أدى الى وفاة سائق حافلة وإصابة 38 شخصا وصفت إصابتهم ما بين شديدة ومتوسطة وبسيطة.

وانتقلت فرق الإنقاذ البري والمهمات الصعبة في شرطة دبي لموقع الحادث التي أخرجت المصابين الذين حشروا داخل المركبات مستخدمين معدات الإنقاذ الهيدروليكية إضافة إلى 10 سيارات اسعاف تولت نقل المصابين للمستشفيات.

ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال عامين اذ شهدت الإمارة نفسها حادثا مروعا وصف بانه الأكبر في تاريخ الإمارات بين اكثر من 30 سيارة عام 2008 بسبب الضباب ما خلف 3 قتلى وأكثر من 200 مصاب.