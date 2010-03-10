بايدن ترك نتنياهو ينتظر ساعة ونصف!

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية الصادرة اليوم الأربعاء ان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ترك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "معلقاً" مساء الثلاثاء بينما كان نتنياهو وزوجته سارة ينتظرانه قرب مائدة العشاء.

وكان التفسير الوحيد، حسب الصحيفة، لمثل هذا التأخر الشديد في الدبلوماسية الأميركية تعبيراً عن عدم الرضا ازاء قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء بناء 1600 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية.

وأضافت الصحيفة ان حرج نتنياهو ازداد لانه لم يبلغ بقرار وزارة الداخلية رغم انه كان قد طلب عدم حصول مفاجآت خلال زيارة.