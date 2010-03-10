هل يتكلم الميت في قبره ام لا؟

فلسطين اليوم-وكالات

* * يجيب الشيخ السيد الهادي مدير ادارة اوقاف الزقازيق : الميت يتكلم وقد يسمع أيضا من كلَّمه. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "إنهم يسمعون قرع نعالهم" وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره فيقال له من ربك؟ وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله المؤمن بالقول الثابت فيقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي ويقال له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدي فآمنا به واتبعناه وهذا تأويل قوله: "يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة".

وقد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنها نزلت في عذاب القبر وكذلك يتكلم المنافق فيقول آه. آه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فعليه فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان وثبت عنه في الصحيح أنه قال: "لولا ألا تدفنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر مثل الذي أسمع" وقد روي ابن عبد البر عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه حتي يرد عليه السلام" فكلام الميت في أحوال مخصوصة لاسئلة مخصوصة.