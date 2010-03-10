طبيب غزي يجري ثلاث عمليات قلب مفتوح لمريضة في آن واحد

فلسطين اليوم- غزة

أجرى قسم جراحة القلب المفتوح في مجمع الشفاء الطبي بقيادة استشاري جراحة القلب الدكتور مروان الصادق ثلاث عمليات قلب مفتوح في آن واحد لمريضة من غزة في الخامسة والستين من عمرها ممنوعة من السفر.

وقال د. الصادق " إن المريضة خضعت لثلاث عمليات جراحيه نوعية، حيث كانت تعاني من مشاكل في الصمّام المترالي والأورطي وتوسع خطير في الشريان الأورطي مضيفا " أن طواقم قسم القلب والتمريض أجروا العملية بأحدث الطرق العلمية لتصليح الصمام المترالي والأورطي واستبدال جزء من الشريان الأورطي، منوها أن عملية إصلاح الصمام تعد من العمليات المعقدة مقارنة باستبدال الصمام.

وذكر د. الصادق، أن للعملية اعتبارات عديدة بحيث لا يستدعي تناول مهبّطات القلب إضافة إلى الاستغناء عن العديد من أدوية القلب.

بدوره عبّر أحد أبناء المريضة عن شكره لله أولا على نجاح العملية وشفاء والدته قائلاً " إن الأطباء أخبروه أن نسبة نجاح العملية لا تتعدى الـ 30% فقط، إلا أننا فضلّنا أن يتم إجراء العملية في قسم جراحة القلب بمجمع الشفاء الطبي"، شاكرا الله ومثنياً في ذات الوقت على جهود الفريق الطبي وإبداعهم في سبيل إنقاذ حياة والدتهم من خطر الموت.

ويذكر أن قسم جراحة القلب المفتوح بإشراف الدكتور الصادق أجرى 38 عملية جراحية منذ يناير 2010 .