حالة الطقس:ارتفاع درجات الحرارة حتى السبت

فلسطين اليوم-رام الله

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يستمر الجو اليوم الاربعاء دافئاً ومغبراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لكن تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-8 درجات مئوية وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويبقى الجو غدا الخميس دافئاً ومغبراً مع ظهور الغيوم العالية ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجمعة دافئاً مع ظهور الغيوم العالية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 28-20 /30-21 /29-20

بيت لحم 28-20 /30-21 /29-20

رام الله 28-20 /30-21 /28-20

طولكرم 28-21 /30-22 /28-21

نابلس 28-21 /30-20 /29-21

قلقيلية 28-21 /30-22 /28-21

جنين 27-17 /29-18 /28-17

سلفيت 28-20 /30-21 /29-20

طوباس 27-17 /29-18 /28-17

غزه 26-20 /28-21 /26-20

الخليل 29-21 /31-20 /30-21

خانيونس 26-20 /28-21 /26-20

أريحا 31-19 /33-20 /32-19

رفح 27-19 /29-20 /27-19