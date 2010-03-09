الاردن: لا تعاون نوويا مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية

فلسطين اليوم: وكالات

أكد الأردن الثلاثاء أن لا تعاون نوويا مع إسرائيل قبل حل الصراع العربي الإسرائيلي، نافيا بذلك تصريحات اسرائيلية عن مشروع نووي مشترك، على ما افاد مصدر رسمي.

ونفى خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الموجود حاليا في باريس ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) تصريحاته "وجود اي مشاريع تعاون اقليمي مع اسرائيل في مجال الطاقة النووية".

واضاف انه "من المبكر الحديث عن اي تعاون اقليمي مع اسرائيل قبل ايجاد حل للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي".

واشار المسؤول الاردني الى ان "سياسة الاردن في التعاون النووي هي مع الدول الموقعة على معاهدة منع الانتشار" التي لم توقعها اسرائيل.

وكان وزير البنى التحتية الاسرائيلي عوزي لانداو اكد في مؤتمر حول الاستفادة من القدرات النووية المدنية، الثلاثاء في باريس ان اسرائيل تأمل في بناء محطة نووية بالتعاون مع جيرانها العرب.

وقال الوزير الاسرائيلي ان اسرائيل "تمتلك البنية التحتية التقنية والخبرات والحوافز للخوض في هذا المجال".

واضاف "نأمل في ان نفعل ذلك بالتعاون مع العلماء والمهندسين لدى البلدان العربية المجاورة ونأمل في ان نفعله في المنطقة ومن الضروري ان نفعله من اجل المنطقة".

وبحسب لانداو فان "المجال النووي يمكن ان يكون قطاعا للتعاون الاقليمي بهدف التشجيع على السلام".

ولم توقع اسرائيل معاهدة الحد من الانتشار النووي، واعلنت انها لن تنضم ايضا الى شرق اوسط منزوع السلاح النووي ينادي به الرئيس الاميركي باراك اوباما.

ولم تعترف اسرائيل بحيازة ترسانة نووية، لكن خبراء اجانب يؤكدون ان الدولة العبرية تمتلك 200 رأس نووية وصواريخ بعيدة المدى.

ويسعى الاردن الذي يستورد 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة الى امتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية، ويأمل ان تشكل الطاقة النووية 30 بالمئة من حجم الطاقة المنتجة فيه بحلول عام 2030.

واقر مجلس النواب الاردني عام 2007 قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للاغراض السلمية خصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وتسعى المملكة التي تثير احتياطاتها من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، الى انشاء اول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول العام 2019.