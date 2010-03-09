فوز مصورين من وكالة الاسوشيتدبرس بجوائز عالمية

فلسطين اليوم: غزة

فاز مصور وكالة الأسيوشيتدبرس بالضفة الغربية ناصر شيوخي على المركز الثاني بمسابقة PGB العالمية عن فئة General news عن تغطيته للمواجهات مع جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

كما وفاز المصور خليل أبو حمرة بالمركز الثاني من الوكالة نفسها عن فئة Spot News لنفس المسابق عن صوره لحرب غزة.

وبذلك ترتفع عدد الجوائز التي حصل عليها الزميل أبو حمرة إلى ستة جوائز لهذا العام ،حيث حصل المصور أبو حمرة على عدة مراكز في عدد من المسابقات الدولية هي:

* أفضل مصور لعام 2009 في وكالة الاسوشيتد برس APME

* المركز الأول في مسابقة أطلنطا الدوليه عن فئة Spot News 2010

* المركز الثاني في مسابقة اليابان الدولية للتصوير الفوتوغرافي Days Japan 2010

* المركز الثالث عن فئة القصة الخبريه المصورة لمسابقة Picture of the Year international . POYi