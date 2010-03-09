وزير الاستخبارات الإسرائيلي: علينا دعم أفكار فياض من أسفل لأعلى

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

استبعد وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي " دان مريدور أن تثمر المفاوضات القريبة مع السلطة الفلسطينية تقدماً، ورأى أنه "حيال مجمل الأوضاع، يجدر دعم فكرة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية من أسفل إلى أعلى، بدل الذهاب إلى مفاوضات الحل الدائم".

وقال مريدور -الذي يشغل عضوية "المنتدى الوزاري السباعي -للإذاعة العامة :"إن إسرائيل معنية بالمفاوضات مع الفلسطينيين ودفعها قدماً، لكن السؤال الواجب الرد عليه هو هل حصل تغيير في الموقف الفلسطيني، وهل الفلسطينيون مستعدون لاتخاذ القرارات المؤلمة والصعبة من أجل حل النزاع نهائياً؟".

وأضاف: "حتى لو كان الجواب سلبياً، وهذا هو الوضع كما يبدو ربما بسبب حماس، فإن جدوى التفاوض ما زالت قائمة، ويمكن أن يجرى على مسارين: الأول للمدى الأبعد حول إنهاء الصراع، والمسار الثاني: خصوصاً في حال تبين أن لا نضج عند الفلسطينيين لمفاوضات كهذه إزاء معارضة "حماس" والوضع داخل "فتح"، هو دفع التفاوض من أسفل إلى أعلى"، على غرار يقوله رئيس حكومة السلطة الفلسطينية د. سلام فياض عن بناء الدولة الفلسطينية.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ملتزمة بحسب إعلان رئيسها بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية "بشروط معينة"، على رغم أن الفلسطينيين لم يبلغوا النضج الذي يؤهلهم لإعلان واضح في شأن التنازلات التي سيقدمونها من أجل إنجاح المفاوضات"، كما قال.