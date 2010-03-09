طنطاوي: الاختلاف في العقائد لايمنع من التعارف والتعاون

فلسطين اليوم- وكالات

أكد الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أن الاختلاف في العقائد لايمنع من التعاون والتعارف لإسعاد البشرية جمعاء فالناس جميعاً من أب واحد وأم واحدة من أجل خدمة البشرية .

وأضاف شيخ الأزهر خلال لقائه اليوم بالسيد ميشانيل بوك سفير ألمانيا الاتحادية بمكتبه لتواليه العمل كسفير لبلاده في مصر، أن الدين الإسلامي يجمع ولايفرق ويعطي كل صاحب حق حقه بكل عدل وشفافية.

وأوضح الإمام الأكبر أن ما حدث في نجع حمادي يعد من قبيل الأحداث الفردية التي تحدث بين المسلم والمسلم والمسيحي والمسيحي وبين المسلم والمسيحي وأن مصر تناولتها بكل حكمة لأنها دائماً تحارب التطرف والعدوان وإساءة الإنسان للإنسان.