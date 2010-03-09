الوزير المنسي يدين القرار الصهيوني ببناء 112 وحدة استيطانية جديدة

فلسطين اليوم- غزة

ندد وزير الأشغال العامة والإسكان بحكومة غزة، د. م يوسف محمود المنسي القرار الصهيوني ببناء 112 وحدة سكنية في مستوطنة 'بيتار ايليت' بالضفة الغربية المحتلة رغم التجميد الجزئي للاستيطان الذي أعلنته الحكومة الصهيونية.

وأكد المنسب في بيان صحفي، على أن مواصلة بناء الوحدات الاستيطانية يمثل جريمة جديدة في مسلسل الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وبحق الأرض الفلسطينية .

وقال وزير الأشغال " إن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهي تواصل يومياً سرقة الأرض الفلسطينية والتوسع في الاستيطان وبغطاء أمريكي و صهيوني في الوقت الذي تمارس دولة الاحتلال جبروتها في حصار غزة وتقف في وجه إعادة أعمار عشرات الآلاف من المباني السكنية التي دمرتها الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة .

وطالب الوزير م. المنسي المجتمع الدولي ومؤسساته بالضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف بناء الوحدات الاستيطانية على الأرض الفلسطينية، مناشداً جامعة الدول العربية لوضع قضية مواصلة بناء المستوطنات الصهيونية في الضفة المحتلة والقدس على جدول اجتماع القمة العربية القادمة .

وثمن الوزير م. صمود أهلنا في الضفة الغربية المحتلة والقدس في مواجهة المخططات الاستيطانية، والوقوف بوجه السياسات الإجرامية بحق الأرض الفلسطينية، موجها بالتحية الكبيرة للمرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك.