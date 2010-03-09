الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

فلسطين اليوم-رام الله

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اعتقالات ومداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء طالت ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإليكتروني عن مصادر عسكرية أن القوات الاسرائيلية اعتقلتهم بدعوى أنهم "مطلوبون"، وأنه جرى اعتقال اثنين منهم قرب بيت لحم.

ولم يكشف الاحتلال عما إذا كان للمعتقلين أي انتماءات تنظيمية ، إلا أنه أضاف أنه "تم إحالة المعتقلين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم".

ويشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في الضفة الغربية في إطار ملاحقة نشطاء فلسطينيين يصفهم بـ"المطلوبين".