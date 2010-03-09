بمشاركة 4 آلاف شخص..اليوم الإلكتروني ضد الحصار

فلسطين اليوم-غزة

أطلق نشطاء على الموقع الإلكتروني "فيس بوك"، الثلاثاء 9-3-2010، اليومٍ إلكترونيٍّ ضد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وذلك بعد مرور 1000 يوم على استمرار الحصار على قطاع غزة.

وعمد النشطاء إلى تغيير صورهم الشخصية يوم التاسع من آذار/مارس الجاري لتكون موحدةً عن غزة وصمودها؛ احتفاءً بها وبشعبها الصامد على مدار ألف يوم من الحصار الاقتصادي والسياسي دون ركوع للهيمنة الإسرائيلية الأمريكية.

واعتبر النشطاء هذا اليوم " يوم صمود الأمة كلها، و إثبات أن المناضل وراء حقه سيناله حتى وإن طال الأمد، وهو يوم إلكتروني ضد الحصار".

وتعاهدوا على أن يكون يوم احتفاء بغزة وصمودها، عبر الـ(فيس بوك) والـ(تويتر) والمدونات؛ ليكون يومًا تدوينيًّا عن غزه لرفض الحصار والذل لإخواننا المحاصرين منذ 1000 يوم.

كما دشَّن النشطاء مجموعةً جديدةً عرضوا فيها تاريخ الحصار على القطاع طوال الـ1000 يوم الماضية، وعرضوا العديد من الفيديوهات والصوتيات التي تعرِض مأساة شعب فلسطين في القطاع، خاصةً خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة العام الماضي.

المجموعة التي حملت اسم "ألف يوم.. غزة تحت الحصار" وصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من 4 آلاف، شدَّدوا فيها على أن غزة والضفة الغربية المحتلة مكانان لدولة واحدة هي فلسطين، وأن احتفاءهم بغزة وصمودها لن ينسيهم ما يحدث بالمسجد الأقصى ومحاولات الكيان تهويده.