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حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 8-9 درجات مئوية

  • 07:24 - 09 مارس 2010
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فلسطين اليوم-رام الله

يستمر الجو، اليوم، دافئاً وجافاً ومغبراً، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ( 8-10 ) درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

 

 وذكرت دائرة الأرصاد الجوية، أن يوم غد الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

أما يوم  الخميس فمن المتوقع أن يكون الجو دافئاً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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