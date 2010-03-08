أطباء القلب لا يستطيعون المحافظة على صحة قلوبهم!

فلسطين اليوم- وكالات

أكد اطباء قلب أميركيون أنهم كبقية الناس يواجهون الكثير من المشاكل في اتخاذ القرارات الصائبة في ما يتعلق بصحة القلب.

وذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" أن طبيب القلب المعروف في ولاية ميتشغان باري فرانكلين توقف ليزود سياراته بالوقود فوجد نفسه يشتري الحلوى.

وأكد فرانكلين خلال اجتماع لرابطة أطباء القلب في الولايات المتحدة عقد في مدينة سان فرانسيكو هذا الأسبوع أن الدرس من هذه القصة هو أن الجميع معرض للوقوع في الخطر بسبب بيئته، وان اتخاذ القرار السليم في ما يتعلق بصحة القلب هو أمر صعب حتى على الأخصائيين في هذا المجال.

من جهته، قال الطبيب لورنس أبل، عالم الأوبئة في كلية الصحة العامة في جامعة "جون هوبكينز بلومبرغ" ورئيس مجلس التغذية والنشاط الجسدي والايض في رابطة أطباء القلب الأميركيين "حين تتعامل مع وباء كبير مثل البدانة، يجب أن تدرك انه أمر بيئي، من السهل أن تكون عاطلاً عن الحركة ومن السهل جداً أن تتناول الطعام الخطأ".

ويؤكد الأطباء أن الأدوية والتقنيات الحديثة ستظل تستخدم في معالجة أمراض القلب غير أن التقدم يجب أن يأتي من المرضى أنفسهم.