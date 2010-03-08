البردويل لـ فلسطين اليوم: الحكومة تشكو من الحصار المالي والعسكري والأمني

فلسطين اليوم: غزة

وصف القيادي في حركة حماس وعضو المحلس التشريعي الدكتور صلاح البردويل وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها التي تَخْتلق الأخبار على حركة حماس بالصحافة الصفراء، وهدفها استنزاف الحركة لردود أفعال لا علاقة لها بالواقع، ولفت جهادها عن الجهاد ضد العدو الصهيوني..

وقال البردويل في حديث خاص لـ فلسطين اليوم:" إن كافة الأخبار التي تُختلق على حركة حماس عبر الصحف الدولية لا يوجد لها مصادر، لأنها مُختلقة، وتريد استنزاف حركة حماس من خلال ردود أفعال لا علاقة لها بالواقع، ولفت جهادها عن الجهاد ضد العدو الصهيوني.

وتساءل البردويل:" لماذا لم تَكشف هذه الصحف عن مصادرها وتثبت بالدليل القاطع ما تدعيه على حركة حماس والحكومة الفلسطينية من وجود خلافات بين القيادات تارة، وفلتان أمني تارة أخرة، وغيرها من المواضيع.

ورداً على سؤال وجه للبردويل عن وجود أزمة مالية لدى الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، أجاب قائلاً:"دُول بأكملها تعاني من أزمات مالية، فما بالك بحكومة تحت حصار مشدد منذ عدة أعوام، وأكد أن الأزمة المالية لدى الحكومة هي جزء من الحصار المالي والاقتصادي والأمني والعسكري وغيره.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تبدع في إيجاد الطرق للتنفيس عن الناس، مؤكداً أن صرف رواتب الموظفين ينفي الادعات الكاذبة التي تروجها وسائل الإعلام الصفراء بوجود أزمة مالية خانقة.

وطالب الدكتور البردويل العرب والمسلمين بدل التغني بأن حركة حماس تعيش أزمة أن تساعدها وتقدم لها العون.