مصادر مصرية:مبارك يتغيب عن القمة العربية في ليبيا.

فلسطين اليوم - وكالات

رجحت مصادر مصرية مطلعة أن يتغيب الرئيس حسني مبارك، عن حضور القمة العربية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، في العاصمة الليبية طرابلس، علي خلفية إجرائه جراحة ناجحة لاستئصال الحويصلة المرارية، بمستشفي "هايدلبرج بألمانيا، يوم السبت الماضي.

وكشفت تقارير صحفية أن الرسالة التي حملها اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة المصرية، إلي الزعيم الليبي معمر القذافي يوم الأربعاء الماضي، تضمنت إبلاغه باعتزام الرئيس مبارك إجراء جراحة عاجلة، قد تضطره للغياب عن فاعليات القمة، وهى الرسالة التي رد عليها الزعيم الليبي بإرسال مبعوث خاص من جانبه للقاء مبارك، وتردد وقتها أن الموفد الليبي قام بتسليم مبارك الدعوة لحضور القمة.

وكان التلفزيون المصري عرض تقريرا مساء السبت، حول صحة الرئيس، أكد فيه أن الرئيس "سيظل تحت الرعاية، حتى يسترد عافيته تماما"، كما أشار بيان للفريق الطبي الألماني المعالج لمبارك، أن الرئيس وصل بعد ظهر الجمعة الماضي، إلى المركز الطبي لجامعة "هايدلبرج"، وقام الفريق الطبي والجراحي بفحصه، ـحيث أطلع على كافة الفحوصات التي أجريت له".

واستلزمت الجراحة التي أجراها مبارك، إصداره قرارا رئاسيا بتكليف رئيس الوزراء أحمد نظيف، بتولي المسؤوليات الرئاسية بالإنابة، لحين عودة الرئيس، لتجنب حدوث فراغ سياسي في البلاد، التي لم يعين رئيسها نائبا له طوال فترة حكمه.

ويلجأ مبارك إلى تكليف نظيف لتولي الرئاسة بالإنابة عنه، في الرحلات العلاجية فحسب، لتجنب حدوث بلبلة في البلاد، بما قد يؤدي إلى تأثر أسواق المال، أما في الرحلات الرسمية القصيرة، فلا يقوم بإصدار قرار رسمي بتكليف نظيف لينوب عنه.

ويشير تكليف نظيف بتولي الرئاسة بالإنابة، إلى أن فترة النقاهة التي يحتاجها مبارك، البالغ من العمر 82 عاما، قد لا تكون محددة، وهو ما يزيد من التوقعات بأن يتغيب عن القمة العربية المقبلة.