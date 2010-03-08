حكومة نتنياهو تخصص 40 مليون $ كـ« تعويض » لمستوطني الضفة

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال قررت مؤخراً تحويل ما لا يقل عن 40 مليون دولار لمستوطنات الضفة الغربية وعصابات المستوطنين، فضلا عن بلايين الدولارات التي يتلقونها سنوياً، بزعم "تعويضهم" عما يسمى "تجميد البناء" المزعوم.

وستمنح حكومة الاحتلال "تعويضات مالية" لكل مستوطنة جرى تجميد البناء "السكني" فيها، ولعائلات مستوطنين، بسبب "تأخر تسلم بيتها" جراء التجميد، على أن يتم تحويل هذه الأموال خلال شهرين من الآن.

ومن الجدير ذكره، أنه وفق تقديرات جديدة فإن ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف بيت استيطاني يجري بناؤها في مراحل مختلفة في هذه الفترة، بينها قرابة 3500 بيت جاهرت بها حكومة الاحتلال، بزعم أنها كانت طور البناء حين تم اتخاذ قرار التجميد المزعوم، أو أنها كانت مقررة سلفا، والى جانبها مئات البيوت التي يبنيها المستوطنون بأنفسهم، وكل هذا عدا آلاف البيوت الاستيطانية التي يجري بناؤها في القدس المحتلة حاليا.