وفاة والد وزير الأوقاف والشؤون الدينية برام الله محمود الهباش

فلسطين اليوم- رام الله

توفي صدقي الهباش والد وزير الأوقاف والشؤون في حكومة رام الله محمد الهباش اليوم, إثر مرض ألم به في السنوات الأخيرة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية أن الحاج صدقي الهباش توفي عن عمر يناهز 77 عام في مستشفى شهداء الأقصى, بعد صراع مرير مع مرض القلب, حيث أجرى قبل أشهر عملية جراحية في إحدى المشافي الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ويقطن الحاج الهباش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة, ولم يعرف بعد مشاركة وزير الأوقاف في تشيع جنازة والدة صدقي نظراً لأوضاع الانقسام السياسي السائد بين الضفة الغربية وقطاع غزة.