البردويل: ننتظر نتائج الوساطات مع مصر..ولا نعرف قاتل الجندي

فلسطين اليوم-غزة

أكد القيادي في جركة حماس الدكتور صلاح البردويل عدم وجود أي تطور جديد في ما يتعلق بملف المصالحة، مضيفا أن مصر لم ترسل حتى اللحظة أي رسالة إلى حركة حماس أو إلى الفصائل تدعوها إلى حل الإشكاليات المتعلقة بأخذ ملاحظات الحركة بالاعتبار.

وأشار البردويل في حديث خاص "لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن عناك ترقب لوساطات عربية مع مصر لأخذ هذه الملاحظات بالحسبان، لكن لا جديد حتى اللحظة حول ذلك.

وحول توقع الدكتور ياسر الوادية ممثل وفد الشخصيات المستقلة بأن يقدم الدكتور محمود الزهار خلال لقاءه بهذه الشخصيات اليوم بعض النقاط الإيجابية، بشأن مستقبل المصالحة، قال البردويل إن هذه اللقاءات تأتي في إطار تبادل الرأي لكن لا يوجد أي رسميا على هذا الصعيد

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وحول طلب مصدر مصري يوم أمس، بإعدام قاتل الجندي المصري مقابل تلطيف الأجواء مع حماس، رد البردويل بأن الحكومة في غزة أرسلت تفسيرها إلى القيادة المصرية، لكن لم يتبين من هو القاتل حتى الآن وذلك في غمرة الأحداث أوائل شهر يناير الماضي، مضيفا بأن القانون سيأخذ مجراه عند معرفة القاتل.