لجنة الانتخابات تشرع في عملية تسجيل الناخبين

فلسطين اليوم: رام الله

انطلقت اليوم السبت عملية تحديث سجيل الناخبين تمهيدا للانتخابات المحلية، وعقدت لجنة الانتخابات مؤتمرا صحفيا رسميا أعلن فيه الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة عن بدء تنفيذ مراحل العملية الانتخابية من خلال عملية تسجيل الناخبين والتي ستستمر لغاية السادس عشر من الشهر الجاري.

وقال ناصر في المؤتمر الصحفي أن لجنة الانتخابات باشرت اعتبارا من صباح اليوم السبت 6/3/2010 بعملية التحديث، بغرض تسجيل عشرات الآلاف من الناخبين غير المسجلين، خاصة الشباب والشابات الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل، وفي الوقت ذاته إتاحة المجال أمام المواطنين المسجلين سابقا لتعديل بياناتهم وذلك تمهيدا لإعداد سجل ناخبين دقيق وشامل ومحدث يخدم الانتخابات المحلية والعامة.

وأضاف أن عدد المؤهلين غير المسجلين المتراكمين خلال الثلاث سنوات الماضية يقدر بأكثر من 350,000 مواطن في الضفة و150,000 في قطاع غزة، مضيفاً بأن هذه الفترة تعدّ الوحيدة للتسجيل قبل الانتخابات المحلية للذين لم يسجلوا من قبل ولن تقوم اللجنة بإضافة أي اسم على سجل الناخبين بعد انتهائها.

من جهة أخرى أشار رئيس لجنة الانتخابات إلى أن الخطة الأساسية لتحديث سجل الناخبين شملت افتتاح (773) مركز تسجيل في الضفة الغربية و(254) مركزا في قطاع غزة، ولكن اللجنة لن تتمكن من إجراء تحديث السجل في غزة في الوقت الحاضر على الأقل بسبب الوضع السياسي المتمثل بالانقسام، وفي حال حدوث انفراج في هذا الوضع ستقوم اللجنة بتكثيف عملية التسجيل في قطاع غزة قبيل إجراء الانتخابات.

وفيما يتعلق بحرية الانتخابات، قال ناصر أن لجنة الانتخابات المركزية شرعت – منذ صدور القرار الداعي للانتخابات المحلية - بخطوات عملية لتهيئة الأجواء لضمان سلامة ونزاهة وحرية العملية الانتخابية وذلك من خلال عقد سلسلة اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وفي البيان الصادر عنها عقب المؤتمر الصحفي، أشارت لجنة الانتخابات إلى الخطوات العملية التي قامت فور صدور قرار مجلس الوزراء، حيث شرعت بتطبيق خطة لتوظيف وتدريب أكثر من ألفي موظف في كافة المحافظات، والبدء باعتماد هيئات الرقابة المحلية والدولية والصحفيين الراغبين بتغطية الانتخابات، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم العالي والتنسيق مع وكالة الغوث بخصوص الاحتياجات اللازمة من مدارس و طواقم لجميع المراحل الانتخابية، وراسلت الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالإعداد لإجراء الانتخابات.

وأضاف البيان أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات في التاريخ المحدد في أحد مجالس الهيئات المحلية أو أكثر، ستقوم اللجنة بتقييم الوضع الفني على أن ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب – علما أن المادة (5) من القانون الساري (رقم 10 لعام 2005) تجيز "للجنة الانتخابات المركزية أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء".

أكدت لجنة الانتخابات في بيانها إلى أنها تنظر إلى الانتخابات المحلية كاستحقاق قانوني وكجزء من العملية الديمقراطية التي يجب أن يتعامل فيها الشعب الفلسطيني بكل ايجابية، وأنها على استعداد كهيئة مستقلة أن تعمل ما بوسعها لتعزيز مفاهيم النزاهة والعدالة، داعية جميع الأطراف الرسمية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تسهيل عمل طواقم وموظفي اللجنة في جميع مناطق السلطة الوطنية لكي يتسنى لها القيام بالمهام والمسؤوليات.