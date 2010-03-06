ليس عليهم بجديد ..الجنود الإسرائيليون يسرقون الصحف ويبيعونها

فلسطين اليوم-القدس

استغرب الجنود في مقر قيادة الأركان من عدم وصول أعداد صحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية اليومية إلى القاعدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وحسب الصحيفة فإن الغز لم يدم طويلاً، ففي صباح يوم الجمعة لاحظ ضابط الأمن المسؤول عن توصيل الصحيفة في مقر قيادة الأركان أن سيارة خاصة تخرج من بوابة مقر القيادة ومحملة بعشرات من نسخ جريدة يوم الجمعة وعلى الفور تعقب الضابط السيارة وستدعى الشرطة لمتابعة المشتبه بهم .

وأشار الضابط إلى أن السيارة شوهدت تتوقف بالقرب من محل لبيع وجبات الطعام في مركز مدينة قبعاتيم.

وبعد وصول الشرطة إلى المكان المتابع قامت بضبط الجنديين وهم متلبسين, واعترف الجنود بالواقعة وقالوا "أنهم أول مرة يقوموا بعمل مثل هذا". وفي غضون ذلك أوضحت الصحيفة أن الجنديان من القوات النظامية وكانا يعملان في مقر قيادة الأركان حيث شوهدوا وهم يحملون الجرائد في سيارتهم وثم يقومون ببيعها لمحل يبيع وجبات طعام.

يشار إلى أن الجنديان أحدهم من سكان قبعاتيم والثاني من حولون اعتادوا على سرقة الجرائد ونقلها بسرعة إلى محل بيع الوجبات في وسط المدينة من اجل بيعها، وتشير التحقيقات إلى أن صاحب المحل هو أخ لأحد الجنود السارقين.