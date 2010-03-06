الإندبندنت: غضب في بريطانيا بسبب عرض فيلم مناهض للإسلام بمجلس اللوردات

فلسطين اليوم-قسم المتابعة

غطت كافة الصحف البريطانية اليوم عرض السياسي اليميني المتطرف الهولندي فيلمه المعادي للاسلام "فتنة" في مجلس اللوردات البريطاني.

وتصف الاندبندنت الغضب الذي اثاره عرض الفيلم وكيف ان الشرطة حالت دون وقوع اضطرابات في محيط البرلمان في ويستمنستر.

فقد تظاهر نحو 200 من رابطة الدفاع البريطانية التي تطالب بطرد المسلمين من بريطانيا تاييدا للسياسي الهولندي.

وحالت الشرطة بين مسيرة نظمها هؤلاء ومتظاهرين من تحالف مناهض للفاشية كان يحاول التصدي لهم.

وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية ان حوالى 50 شخص، اغلبهم من المحتجين ضد مسيرة المؤيدين للسياسي الهولندي، القي القبض عليهم امس الجمعة.

ورفع متظاهرون من الرابطة لافتات تقول "لن نستسلم لطالبان"، بينما ردد مناهضو الفاشية شعارات مثل "ايها الوسخ النازي، ابتعدوا عن شوراعنا".