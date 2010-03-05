مصر تغلق معبر رفح بشكل مفاجئ بوجه المسافرين.

فلسطين اليوم – غزة

أغلقت السلطات المصرية مساء اليوم الجمعة معبر رفح الحدودي بشكل مفاجئ في وجه المسافرين.

وقال مصدر أمني أن السلطات المصرية أغلقت المعبر عصر اليوم واكتفت بالعدد الذي سمحت له منذ صباح اليوم وهو مرور 10 حافلات بينها 5 حافلات لأصحاب الاقامات الأجنبية ،و5 آخرين لأصحاب التأشيرات والقامات والطلبة " فيما سمحت بعودة 5مواطنين أجانب و3 آخرين من العالقين على الجانب المصري لقطاع غزة".

وكانت هيئة المعابر والحدود التابعة لحكومة غزة أكدت " أن معبر رفح لا زال يعمل اليوم الجمعة بشكل متواصل لليوم الخامس على التوالي من اجل إدخال اكبر عدد من المسافرين العالقين في قطاع غزة" .

وأوضحت الهيئة أن السفر اليوم لـ فئة أصحاب الجوازات الأجنبية".

كما أعلنت هيئة المعابر والحدود ظهر اليوم الجمعة عن وصول ستة أعضاء من النواب البريطانيين قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت هيئة المعابر والحدود في بيان لها اليوم "أن النائبان ستة أعضاء من النواب البريطانيين دخلا القطاع عبر معبر رفح ظهر اليوم وكان في استقبالهما وفد تابع للأمم المتحدة بغزة".

وأكدت هيئة المعابر أن هذه الزيارة ستستمر ثلاثة أيام موضحة أن هذه الزيارة ستكون عبر وكالة مكتب الأمم المتحدة بغزة وأنها ستشمل عدد من البرامج وعدة زيارات للمستشفيات والمدارس والمناطق المتضررة للاطلاع عن كثب على أوضاع ومعاناة الشعب الفلسطيني.