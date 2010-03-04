عالم يحول خلايا الجلد إلى خلايا قلب

فلسطين اليوم-وكالات

قال عالم من جامعة هيوستن الامريكية انه نجح في ابتكار طريقة تسمح بإعادة برمجة خلايا الجلد البشري العادية لتصبح خلايا قلب شبيهة بالخلايا الجذعية الجنينية .

وأوضح البروفسور روبرت شوارتز، رئيس مركز تنظيم الجينات والعلاج الخلوي في الجامعة وزملاؤه انه من الممكن زرع الخلايا وتنميتها لتصبح خلايا قلب كاملة وعاملة، ما يقلل الضرر الذي تسببت به الأزمات القلبية السابقة.

وأشار الباحثون إلى ان الخلايا الجديدة تحل مكان الأخرى المتضررة في نسيج القلب التي تضعف قدرته على ضخ الدم وتتسبب باضطراب في نظامه. وذكر شوارتز ان التجارب السريرية على الخلايا التي أعيدت برمجتها ستطبق على مرضى القلب الفعليين خلال سنة أو سنتين.

وأضاف انه نجح في تطوير تقنية خلايا جذعية يمكن أن تساعد في علاجات الزهايمر والسكري وغيرها من الأمراض.

وأشار إلى انه يعمل مع فريقه على تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا عضلية لعلاج الضمور العضلي.