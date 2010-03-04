كاتب وإعلامي:" استقالة جبر والجمل شهادة كافية تثبت أن تعيينات النقابة سياسية"

فلسطين اليوم- رام الله

اعتبر الكاتب والإعلامي الصحفي خليل شاهين اليوم الخميس، أن استقالة الصحفيين حسن الجمل وحسن جبر من المجلس الإداري لنقابة الصحفيين شهادة تكفي لتثبت أن ما حدث في انتخاب المجلس الإداري للنقابة هو تعيين سياسي.

وأوضح شاهين في تصريحات إذاعية، أن التعيينات الأخيرة التي جرت أمس الأربعاء في رام الله لمجلس نقابة الصحفيين، هي تحصيل حاصل للأخطاء التي جرت في العملية الانتخابية، والمطلوب هو تحرك أوسع بكثير من استقالة الصحفيين، يؤكد على ضرورة إقدام الزملاء الصحفيين الذين يشعرون بخطأ لعمل يعبر عن إرادة الصحفيين التي جرى استلابها في العملية الانتخابية.

واعتبر شاهين، أن ماحدث تزييف، حاثاً على ضرورة التوجه لبناء نقابة موحدة تضم جميع الصحفيين وتعبر عن إرادتهم، واتخاذ إجراءات فعلية وحقيقية، من أجل التوجه لنقابة سليمة.

وأشار الكاتب والإعلامي شاهين، إلى ضرورة أن يكون العمل في الأيام المقبلة في خطين متوازيين، أولها أن يعلن الصحفيون الذين تم تعيينهم موقفاً واضحاً وصريحاً وعليناً بوقوفهم بجانب زملائهم في غزة، بالإضافة إلى تضافر الجهود من قبل الصحفيين للتوجه للقضاء، والقيام بإجراءات عملية لتشكيل نقابة سليمة.