غزة: المحكمة العسكرية تصدر أحكاما على متهمين بالنيل من الوحدة الثورية

فلسطين اليوم- غزة

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة يوم أمس الأربعاء 3/3/2010م على عدد من المتهمين أحكاما مختلفة بتهمة النيل من الوحدة الثورية.

وأوضحت المحكمة العسكرية في تصريحات نشرها موقع وزارة الداخلية بغزة أنها حكمت على المتهم رياض غازي سالم النبيه بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، والمتهم مازن فارس عبد العزيز طافش بالحبس مدة سنة ونصف، والمتهم علي حسن علي ياسين بالحبس مدة سنتين.

وبينت المحكمة العسكرية أنها حكمت على المتهمين سفيان رفيق دياب عودة، حسام صبحي محمد عياد، أيمن سبيته حسن عاشور، إسماعيل خالد احمد عزام، محمد فارس محمد عياد، فضل جبر رمضان طوطحن فارس شعبان محسن عزام، ثابت رفيق حسن شحادة واحمد علي محمود طوطح بالحبس مدة سنة مع إيقاف تنفيذ المدة المتبقية، بينما حكمت على المتهمين خميس محمود شاكر العجوز وسلامة محمد العبد شرير بالحبس لمدة سنة ونصف.

ونوهت إلى أنها حكمت على المتهمين جميعا بغرامة مالية قدرها 300 دولار أمريكي.

وقد صدر غيابيا بحق المتهم الأول والحادي عشر والثاني عشر ووجاهيا بحق باقي المتهمين وبالإجماع بعقوبة الحبس وبالأغلبية بعقوبة الغرامة وافهم علنا وقابلا للاستئناف.