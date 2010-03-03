عريقات:العرب يصادقون على مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لـ4 أشهر

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن الدكتور صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات مع إسرائيل، أن وزراء الخارجية العرب وافقوا خلال اجتماعهم في القاهرة، على إجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لمدة 4 أشهر.

وقال عريقات في تصريحات صحفية:"إن القرار بهذا الخصوص اتخذ كي تتكلل المساعي الأمريكية لإعادة تنشيط عملية السلام بالنجاح".

يذكر، أن مصادر إعلامية تحدث عن وجود بعض المشاكل التي تشوب الاتفاق بين الوزراء العرب، مشيرةً إلى أن السفير السوري يوسف أحمد خرج قبل عريقات وأعلن عن عدم رضاء سوريا عن هذا الموقف.

واعتبر السفير السوري أن الاتفاق سيضفي الشرعية على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل.