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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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موظفو بلدية غزة يناشدون هنية بإنصافهم

  • 09:03 - 03 مارس 2010
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فلسطين اليوم : غزة

ناشد موظفو بلدية غزة رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة ورئيس المجلس البلدي ووزارة الحكم المحلي وهيئة الرقابة العام والهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان النظر إليهم بإنصافهم والنظر إليهم بعين العطف والعدل في تطبيق قانون الخدمة المدنية، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم.

 وقال الموظفون في الرسالة التي عممت على وسائل الإعلام اليوم الأربعاء :" إن المجلس البلدي قرر خصم قيمة المواصلات من رواتب الموظفين وتجميد الترقيات والدرجات وتأخير الرواتب وعدم استحقاق الرواتب المتراكمة في ظل الحصار".

 

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