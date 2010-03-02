الاتحاد الإسباني يحفز لاعبيه للفوز بالمونديال

مدريد/ ذكرت صحيفة "ألموندو" الإسبانية اليوم الثلاثاء أن كل لاعب في صفوف المنتخب الإسباني بطل أوروبا سيحصل على مكافأة مالية بقيمة 550 ألف يورو في حال التتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في جنوب أفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المكافأة التي تمثل ضعف ما حصل عليه لاعبو المنتخب الإسباني لدى تتويجه بلقب كأس أوروبا عام 2008 عندما حصل كل لاعب على 250 ألف يورو، ستكون موضوع مناقشات مقبلة بين الاتحاد الإسباني للعبة واللاعبين الدوليين الإسبان.

ويعتبر المنتخب الاسباني الذي سيلاقي نظيره الفرنسي غداً الأربعاء في باريس في مباراة دولية ودية، أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب العالمي إلى جانب البرازيل وإنكلترا.

وذكرت الصحيفة بأن المكافأة المالية لكل لاعب إنكليزي في حال التتويج باللقب هي 450 الف يورو، فيما تبلغ مكافأة البرازيليين 300 ألف يورو لكل لاعب.

وتعتبر المكافأة المخصصة للاعبي المنتخب الاسباني اقل بكثير من تلك التي سيتلقاها كل لاعب في صفوف ريال مدريد في حال تحقيق الثنائية (الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا) لأنها قيمتها 950 ألف يورو.