غزة:مريض مصاب بضمور أعصاب لم يتلق العلاج منذ 4 أعوام

فلسطين اليوم- غزة

ناشدت زوجه المريض تيسير أبو شاويش في مدينة الزهراء بالمنطقة الوسطى كافة المعنيين وأصحاب الضمائر الحية من مسؤولي السلطة في غزة أو الضفة الغربية بالسماح لنقل زوجها للسفر إلى مصر لإكمال علاجه.

وقالت زوجه المريض أنه يعاني من ضمور في الأعصاب ,مشيرة إلى انه وعلى مدار 15 عام كان يتلقى العلاج عند طبيب خاص في حين لم يتمكن من إكمال علاجه منذ 4 أعوام حيث يعالج كل ستة أشهر وحالته تتدهور يوما تلوا الأخر.

وتبين الزوجة أنه يعاني حاليا من ضمور متزايد في أعصابه أدى إلى التأثير في طريقة سيره وكذالك حركة ذراعيه ,مؤكدا انه إذا لم يتم السماح له بالسفر فسوف يصاب المريض بالشلل.