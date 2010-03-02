رؤساء البرلمانات العربية قريباً في غزة

فلسطين اليوم-غزة

قال رئيس اللجنة السياسية والأمن القومي العربي بالبرلمان العربي الانتقالي الدكتور محمد أبو هديب إن وفدا من رؤساء برلمانات الدول العربية سيزور قطاع غزة المحاصر الشهر المقبل.

وأوضح أبو هديب للجزيرة نت أن البرلمان قرر في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي في دمشق تشكيل وفد من رؤساء البرلمانات وأعضائها لزيارة القطاع المحاصر بعد القمة العربية التي ستنعقد في طرابلس بليبيا الشهر الجاري.

وقال أيضا إن الغاية من هذه الزيارة الاطلاع على واقع الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع والتضامن معه، وللمشاركة في كسر الحصار المفروض على القطاع.

وأشار رئيس اللجنة السياسية والأمن القومي إلى أن البرلمان العربي أجرى اتصالاته، وحصل على كافة الموافقات اللازمة للزيارة.

وكان وفد اتحاد البرلمان العربي التابع للجامعة العربية زار القطاع الشهر الماضي واطلع على واقع الشعب الفلسطيني المحاصر، كما التقى رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، والنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر وأعضاء المجلس بالقطاع.