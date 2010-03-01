أمانو: يدعو لتوفير ما يكفي من الوقود النووي لمفاعل طهران

فلسطين اليوم: وكالات

دعا مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوكيا امانو" اليوم المجتمع الدولي إلى توفير ما يكفي من الوقود النووي لمفاعل طهران للأبحاث.

جاء ذلك خلال تصريحات امانو بعد اجتماع مجلس حكام الوكالة بفيينا قائلا "إن اقتراح مبادلة اليورانيوم مع طهران مازال قائما، معتبرا أن من شأن تنفيذه خلق أجواء من الثقة.

ومن جهته، قالت إيران وفي رسالة لها إلى اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، ان هناك مشكلة ثقة حيال تعاطي عدة دول غربية بشان تبادل اليورانيوم مشيرة إلى فقدان هذه البلدان المصداقية في تعاملها مع البرنامج النووي الإيراني.

وانتقدت طهران عدم وفاء كل من واشنطن وباريس وبرلين بالتزاماتها بشان عقود أبرمتها معها في المجال النووي قبل عام تسعة وسبعين من القران الماضي واعتبرت ذلك مبنيا على منطق القوة واللامبالاة حيال القانون.

وطالبت إيران مجلس حكام الوكالة بأخذ حقها المشروع في الحصول على التقنية النووية في الاعتبار.