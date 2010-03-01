أبو تريكة يرافق الأوليمبي المصري بزيارة تاريخية للأقصى

القاهرة/ اتفق الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأوليمبي‏ مع جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة ـ والذي سيزور القاهرة قريبا ـ علي الخطوط العريضة والتي ستتضمن إقامة تكريم للمنتخب المصري الأول، والذي سيتم في القدس ويحضره سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري بمناسبة الفوز الكبير الذي تحقق في أنجولا مؤخرا.

كما يكثف مسئولو المنتخب الأوليمبي لكرة القدم اتصالاتهم مع الأطراف المختلفة لترتيب رحلة الفريق إلى القدس يوم‏ 28‏ مارس المقبل والتي وصفتها وكالات الأنباء بأنها حدث تاريخي وتتضمن تكريم لأبو تريكة‏ الذي وجهت إليه الدعوة لمرافقة البعثة لتكريمه منفردا‏،‏ وهو التكريم الذي تأجل عدة مرات من قبل لأسباب مختلفة منذ بطولة الأمم الإفريقية بغانا عام ‏2008.‏

ويضم معسكر الفريق الأوليمبي الذي سيسافر للقدس ‏24‏ لاعبا يتم تصفيتهم إلى ‏20‏ فقط، حيث زيارة الأماكن المقدسة والصلاة بالمسجد الأقصى وأداء المباراة المرتقبة مع المنتخب الفلسطيني الأول بالملعب الرئيسي بالقدس‏،‏ وهي المباراة التي تقوم بتغطيتها كافة وكالات الأنباء والفضائيات المختلفة من جميع أنحاء العالم باعتبارها حدثا فريدا لم يحدث من قبل‏.‏

وقد ارتفعت الروح المعنوية للاعبي المنتخب الأوليمبي ووضح الإصرار علي إثبات الوجود من أجل نيل شرف الاختيار للرحلة .