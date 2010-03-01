حقائب اليد النسائية الثقيلة الوزن قد تسبب أذى دائماً في العمود الفقري

فلسطين اليوم – وكالات

أظهرت الدراسات الحديثة التي تم إجراؤها في بريطانيا من قبل أخصائيي العظام بأن حقائب اليد الثقيلة الوزن قد تسبب أذى دائما للعمود الفقري.

وقال رئيس الفريق الطبي أن الكثير من النساء يعانون من آلام مزمنة في ظهورهن بسبب حمل حقائب يد ثقيلة على أحد الكتفين أو على الذراع مما يسبب تلفا دائما في عضلات الرقبة والكتف والظهر.

وهذا التلف يحدث بسبب تقلص إحدى الجهتين وتقلص عضلات هذا الجزء من الجسم بشكل مستمر وارتخاء الجزء الآخر مما يؤدي إلى اختلال في القوام وإلى ظهور الآلام المزمنة.

وتنصح الدراسة إلى استخدام حقائب مناسبة لا تكون ثقيلة ومحاولة توزيع استخدامها على الذراعين وكذلك ممارسة الرياضة الخفيفة وتمرينات الإطالة لكي يتم تفادي هذه المشكلة.