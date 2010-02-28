حكومة غزة تقدِّم مساعدات بـ126 ألف دولار

فلسطين اليوم: غزة

قررت لجنة المساعدات في حكومة غزة تقديم مساعدات نقدية بقيمة 126 ألف دولار إلى 683 أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة مجدي أبو عمشة، في بيانٍ أصدره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء: "إن المساعدات المقدَّمة شملت حالات فقيرة ومساعدة صحية وتعليمية ومساعدات سفر؛ استفاد منها مواطنون محتاجون".

وبيَّن أبو عمشة أنه جرى تقديم المساعدات إلى 248 حالة اجتماعية فقيرة بواقع 35 ألفًا و300 دولار، وإلى 108 حالات أجرة سفر للعلاج بواقع 26 ألفًا و300 دولار، وإلى 313 لطلبة خرجين لإصدار شهاداتهم الجامعية بواقع 59 ألفًا و200 دولار.

وأضاف أن الحكومة قدَّمت المساعدات إلى 14 حالة مرضية بواقع 5200 دولار، لافتًا إلى أن اللجنة قدَّمت مساعدات إلى 164 حالة محتاجة في غزة و147 في الشمال و117 في الوسطى و108 في خان يونس و147 في رفح.

ودعا المواطنين المستفيدين من المساعدات المقدَّمة إلى التوجُّه إلى بنك البريد لاستلام المساعدة، مشيرًا إلى أن في إمكان المواطنين الاستعلام عن أسمائهم في موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإلكتروني ( www.pmo.gov.ps ).

ونوَّه أبو عمشة بأنه وصل إلى اللجنة في الأوان الأخير عددٌ كبيرٌ من طلبات المساعدات المقدَّمة من المواطنين، وأن اللجنة تعاملت معها جميعًا، مشددًا على أن اللجنة تقوم بفحص كل الطلبات التي تقدم إليها ودراستها دون أي تمييز.