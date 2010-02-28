قوات الاحتلال تخلي سبيل مراسلة إذاعة القدس في الخليل

فلسطين اليوم- الخليل

أخلت قوات الاحتلال الصهيوني المتمركزة في باحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة المحتلة سبيل مراسلة إذاعة صوت القدس التي تبث من قطاع غزة بعد مدة من احتجازها والتلفظ عليها بألفاظ غير لائقة.

وقالت مراسلة القدس الزميلة آلاء نصر في اتصال هاتفي مع إذاعتنا :"إن جنود الاحتلال أوقفوها أثناء تغطيتها برسالة إخبارية عبر الهواء تنقل فيها مسيرة خرجت للمستوطنين في محيط الحرم الإبراهيمي بمناسبة ما يسمى عيد المساخر في وقت توجه العديد من مواطني الخليل للصلاة في الحرم رفضاً لما يقوم به المستوطنون".

وأضافت نصر، أن جنود الاحتلال تجمعوا قربها وأخذوا يمارسون المضايقة عليها وطرح الأسئلة التي تتعلق بطبيعة عملها هناك حيث تم سحب هويتها والتدقيق فيها وعندما أخلي سبيلها تم إرجاعها.