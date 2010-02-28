الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للأسيرة رجاء الغول للمرة الثالثة على التوالي

فلسطين اليوم- غزة

أكدت الأسيرة رجاء نظمي قاسم موسى " الغول " اليوم الأحد، أنه تم تمديد اعتقالها الإداري لمدة ستة أشهر للمرة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك عبر رسالة وردت لمهجة القدس أفادت فيها أن وضعها الصحي صعب للغاية حيث أنها تعاني من مرض القلب و ضغط الدم, موضحةً أنه لم يوجه لها أي اتهام بالرغم من تمديد اعتقالها للمرة الثالثة بصورة غير قانونية و إنسانية .

وأعربت الأسيرة رجاء موسى عن استيائها من عدم متابعة مؤسسات حقوق الإنسان لأوضاع الأسرى المرضى و خاصة الإداريين أمثالها و تناشد المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان التدخل العاجل لإطلاق سراحها .

الجدير بالذكر أن الأسيرة رجاء موسى من سكان مخيم جنين شمال الضفة الغربية و من مواليد عام 1970 اعتقلت على أيدي قوات الاحتلال بتاريخ 31/03/2009 و موجودة حالياً في سجن الشارون و تعتبرها سلطات الاحتلال الصهيوني إحدى ناشطات العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي .